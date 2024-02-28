AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 28 Şubat'ı kınadı

Ak Parti Iğdır İl Başkanlığı, 28 Şubat "postmodern darbesi"ni kınamak için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

28 Şubat "postmodern darbesi"ni kınamak için bir araya gelen AK Parti Iğdır İl Başkanlığı adına basın açıklamasını yapan AK Parti İnsan Hakları Birim Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Bican Bilgin, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat darbesinin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyleyerek, "İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler aldıkları anti-demokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı. Gençler eğitim haklarından mahrum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçirmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi 'yeşil sermeye' adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi" dedi. - IĞDIR