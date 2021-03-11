İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:41
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, istiklal marşının, kurtuluş savaşı yıllarında maddi, manevi her bakımdan sıkıntı içerisine düşmüş olan milletin ortak duygusu, ortak inancı ve imkansızlıklara karşı dayanma gücünün sembolü olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy'un millete adadığı İstiklal Marşı'nı, "Uyanış destanı, bir milletin yeniden var olması, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanması" olarak niteleyen Aksoy, kurtuluş savaşının da bu marşla abideleştiğini kaydetti.

Milli Şairin, "Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır." dediğini aktaran Aksoy, marşın Türk Milletine armağan olduğuna işaret etti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" diye temennide bulunurken, o yıllarda verilen çetin mücadeleye ve insanüstü gayrete de işaret etmiştir. İstiklal Marşı'nın yazılmasına neden olan süreci ve İstiklal Marşı'nın ruhunda var olan bağımsızlık iradesini belleğimizden silmeyip sürekli canlı tutmalıyız. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u en derin minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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