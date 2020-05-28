İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KORONAVİRÜS LABORATUVARINDA ANTİKOR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANDI
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İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KORONAVİRÜS LABORATUVARINDA ANTİKOR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANDI

İstanbul Tıp Fakültesi Koronavirüs Laboratuvarı'nda antikor testi yapılmaya başlandı.

28.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:47

İstanbul Tıp Fakültesi Koronavirüs Laboratuvarı'nda antikor testi yapılmaya başlandı. Bu test sayesinde 'yalancı negatif' sonuçların önüne geçilebilecek ve asemptomatik olan, yani hastalığı hiçbir belirti olmadan atlatanlar tespit edilecek. Test, başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çok kişiye uygulanacak.

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, 'Antikor testleri bugün itibarıyla İstanbul Üniversitesi Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim Dalı Kovid Laboratuvarında başlamış durumda. Bu testlerin özelliği, hastaların bu virüsle temasa geçip geçmediğini belirlemek için bir göstergedir. Dolayısıyla bu testin pozitif çıkması, kişinin bu hastalıkla bir ilişkisinin olduğu anlamına gelir. Salgın başladığından beri PCR testlerini uygulamaya başladık. Bu iki testle kliniği yönlendirmemiz ve laboratuvar açısından son derece önemliö dedi.

'ANTİKOR TESTLERİ BİR DOĞRULAMA TESTİ GİBİDİRö

Antikor testleri sayesinde PCR testlerinin doğrulandığını ve 'yalancı negatifliğin' önüne geçildiğini belirten Prof. Dr. Ağaçfidan, 'PCR testi negatif çıktığı anda bunun gerçek negatif olup olmadığı sorgulanması gerekir. Bu evrede serolojik testler önem taşımakta. Antikor testlerine bakmak, hastalığı geçirmekte olduğu ya da geçirmiş olduğu hakkında bilgi verir. PCR testi negatif çıkmışsa ve serolojik testlerde bir pozitiflik elde edilmişse o zaman PCR testini tekrarlamak gerekir. Bu yalancı negatiflik anlamına gelir. Seroloji yani antikor testleri bir doğrulama testi gibidirö diye konuştu.

ANTİKOR TESTİ SAYESİNDE BELİRTİSİ OLMAYAN KİŞİLER TESPİT EDİLECEK

Hiçbir belirti olmadan hastalığa yakalanan ve atlatan kişileri tespit etmek için antikor testlerinin ön plana çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ağaçfidan, 'Koronavirüsün asemptomatik olduğu biliniyor. Yani hiçbir belirti vermeden hastalığı geçirmekte ve hastalığı geçirirken de başkalarına yayılmasına neden olduğu söyleniyordu hep. Bu testle belirti vermeyen kişileri saptamak ve bu kişilere ulaşarak da bunların kontrol altına alınması, izole edilmesi sağlanıyor. Bütün bunların serolojik testleri ön plana çıkarıyor. Bu testler ülkemizde yeni kullanılıyor. Dünya ile eş zamanlı olarak kullanıyoruz. Bu testlerin güvenirliği, uygulanabilirliği yaptığımız test sayısının artmasıyla birlikte çok daha iyi sonuç verecektir. Sağlık çalışanları başta olmak üzere farklı risk grupları taranacak. Sağlık çalışanları arasında da bu hastalığı geçiren ancak hiçbir belirti vermeyen gruplar var. Bütün bu testler bize bu konuda bir ışık tutacak. Günde yaklaşık 400-500 PCR testi yapılıyor. Bu testlerle eş zamanlı serolojik testler olacak diyebilirizö ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR AYNI GÜN İÇERİSİNDE ÇIKIYOR

7 gün 24 saat çalışan bir laboratuvar olduğunu ve en kısa sürede test sonuçlarının klinisyenlere iletildiğini dile getiren Prof. Dr. Ağaçfidan sözlerini şöyle sürdürdü;

Kullandığımız serolojik testler otomatize bir sistemle değerlendiriliyor. Bu testlerin sonuçlandırılması bir hasta başına yaklaşık yarım saat sürüyor. Grup halinde yapıldığı zaman ise 2-2.5 saat sürebiliyor. Yaklaşık 50 ile 80 arası hastanın test sonucu çıkabiliyor. Aynı gün içerisinde sonuç verebiliyoruz. Kovid laboratuvarımız 7 gün 24 saat çalışıyor. Sonuçları en kısa sürede klinisyenlere bildirerek tedaviye katkıda bulunuyoruz. Hastadan normal kan alınır gibi kan alınıyor. Kuru bir kan alıyoruz, içerisine herhangi bir madde karıştırmıyoruz. Bu kanın serumu ayrılıyor ve ayrılan serum test ediliyor.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KORONAVİRÜS LABORATUVARINDA ANTİKOR TESTİ YAPILMAYA BAŞLANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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