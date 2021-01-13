Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar

13.01.2021 09:28 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:40
Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de sitenin demir kapısı kağıt toplayıcılar tarafından çalındı.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de sitenin demir kapısı kağıt toplayıcılar tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay, 3 Ocak tarihinde saat 06.00 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar yolunda bulunan sitede yaşandı. Kağıt toplayıcısı 2 kişi, binanın bahçe girişindeki demir kapıyı yerinden sökerek aldı. Sabah kalktıklarında bahçe kapılarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri durumu site yönetimine bildirdi. Site yöneticilerinin incelediği güvenlik kamera görüntülerinde kağıt toplayıcısı 2 kişinin kapıları sökerek yerinden aldığı görüldü. Görüntülerle polis merkezine giden site yöneticileri durumu polise bildirdi. Polis, görüntüleri inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  

BİR DAKİKA İÇİNDE ALMIŞLAR

Site yöneticisi Yavuz Ergen, "Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimizde, kapılarımız sepetli çöp toplayanlar tarafından 1 dakika içerisinde alındığı ve götürüldüğünü gördük. Kameraları incelediğimizde 2 kişi sabah 06.00'da geldiler. Kapıları yerinden sökerek kolayca alıp götürdüler. Aynı gün içerisinde üst bloktaki sitenin kapısını alınıp götürülmüştü. Bizden önce yine diğer sitelerde 3-4 kapı sökülmüş." dedi.Ergen, "Yine aynı gün içerisinde aynı kişilerinin binanın önünden geçtiğini gördüm. Kendilerine ulaştım, kapıların kendileri tarafından alındığını söylediler. Getireceklerini söylediler ama 1 hafta geçmesine rağmen kapılarımız gelmedi. Gerekli şikayetlerimizi sunduk, polise dilekçemizi verdik. Polisin incelemesi sürüyor."  diye konuştu.

KAPILARIN ÇALINMA ANI KAMERADAKapıların çalınma anları sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcısı 2 kişinin kapıları yerinden söktükten sonra kucaklayarak götürdükleri görülüyor.

 


Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar
Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar
Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ömer Çelik Murat Kurum Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Eser Yenenler Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil İsmail Kartal Emre Taşdemir Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silivri'de sitenin demir kapısını böyle çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 09:40:44. #1.15#
title