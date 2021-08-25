Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'un 39 ilçesinde Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı Şubelerinin yanı sıra Özel Harekat Ekipleri de katılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki Yeditepe Huzur Asayiş Uygulamasında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.

Uygulama kapsamında şüpheli araçlar aranırken, kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Aleyna Tilki Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Erol Bulut Ebrar Karakurt Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 21:17:53. #1.16#

title