Son dakika haber... - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

29.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda, 3'ü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan aranma kaydı bulunan kişi olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 61 kilogram marihuana ve 670 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Güngören, Tuzla, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise 12 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu ilçelerde yapılan aramalarda 585 gram kokain, 42 gram eroin, 30 gram sentetik kannabinoid, 29 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira para ele geçirildi.

İlçe ekipleri ve şube polisince düzenlenen operasyonlarda toplam 62 kilo 356 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedilirken, 17 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son dakika haber... - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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