İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı
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İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı İstanbul'da ilk iftar öncesi yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İstanbul'da Ramazan ayının ilk iftarı için hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü.

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İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da ilk iftar öncesi yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da Ramazan ayının ilk iftarı için hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü. Kadıköy E-5 Ankara istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, yoğunluk ise yüzde 55 olarak ölçümlendi.

Ramazan ayının ilk sahuru için vatandaşlar hazırlıklara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok noktasında araçlarıyla alışverişe çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Hem Ramazan hazırlığı yapan vatandaşlar hem de işlerinden evlerine dönen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının da yaklaşması ile eve dönüş yolunda yoğun trafiğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 55 olarak ölçümlendi. Trafiğin yoğun olduğu o anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da ilk iftar için trafik yoğunluğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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