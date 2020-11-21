İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

21.11.2020 02:28 | Son Güncelleme: 21.11.2020 02:39
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte 13 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte 13 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon yapılan 20 adreste 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 20 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, polis baskın yapılan evlerde aramalar yaptı.

Operasyon yapılan adreslerden biri ise Küçükçekmece'de bulunan 2 katlı bir binanın en üst katı oldu. Eve giren polisler arama yaparken, bir kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

İlgili Haberler

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ opeasyonu: 19 gözaltı
İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ opeasyonu: 19 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Teoman Alişan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Lewis Hamilton Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Kasım Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 02:39:02. #1.15#
title