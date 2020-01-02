İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs EastMed boru hattı anlaşmasını imzaladı
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İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs EastMed boru hattı anlaşmasını imzaladı

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü anlaşmayı imzaladı

02.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:24
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs EastMed boru hattı anlaşmasını imzaladı

, ve , 'den çıkarılacak doğal gazı Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü anlaşmayı imzaladı.


Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması için Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç ülke lideri bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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