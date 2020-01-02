İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs EastMed boru hattı anlaşmasını imzaladı

02.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:24

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğal gazı Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü anlaşmayı imzaladı.



Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması için Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç ülke lideri bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle