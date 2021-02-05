İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için Ramallah yakınlarındaki Deyir Cerir, Nablus'a bağlı Beyt Decan ve Kalkilya'nın Kefr Kaddum beldelerinde gösteri düzenledi.

İsrail askerleri gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin sağlık ekipleri, çok sayıda kişinin atılan gazdan etkilendiğini, göstericilerden yaralanan olmadığını belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci