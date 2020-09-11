İsa Özer kimdir? İsa Özer olayı nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsa Özer kimdir? İsa Özer olayı nedir?

Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurt dışı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi. Peki, İsa Özer olayı nedir? İsa Özer kimdir?

İsa Özer kimdir? İsa Özer olayı nedir?
11.09.2020 00:18 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:22

Hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçanPKK/KCK mensubu İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi. İsa Özer kimdir? İsa Özer olayı nedir?

İSA ÖZER KİMDİR?

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer'in Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu, Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.

Özer'in 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklandığı, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev aldığı anlaşıldı. Özer, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda davası bulunuyor.

İSA ÖZER OLAYI NEDİR?

Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan PKK/KCK mensubu İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.

İlgili Haberler

Hamza Özer kimdir? Hamza Özer kaç yaşında, nereli? Kaymakam Hamza Özer hayatı
Hamza Özer kimdir? Hamza Özer kaç yaşında, nereli? Kaymakam Hamza Özer hayatı
Özay K. olayı nedir? Sosyal medyada konuşulan Melisa ve Özay K. olayı nedir?
Özay K. olayı nedir? Sosyal medyada konuşulan Melisa ve Özay K. olayı nedir?
Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında? Özgür Özel mesleği nedir? Özgür Özel nereli?
Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında? Özgür Özel mesleği nedir? Özgür Özel nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Demet Şener Okan Bayülgen Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sabah Eylül İtalyan Antalya
Şu an buradasınız: İsa Özer kimdir? İsa Özer olayı nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 00:22:24. #1.15#
title