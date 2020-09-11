İsa Özer kimdir? İsa Özer olayı nedir? Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurt dışı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi. Peki, İsa Özer olayı nedir? İsa Özer kimdir?

Hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçanPKK/KCK mensubu İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi. İsa Özer kimdir? İsa Özer olayı nedir?

İSA ÖZER KİMDİR?

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer'in Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu, Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.

Özer'in 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklandığı, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev aldığı anlaşıldı. Özer, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda davası bulunuyor.

İSA ÖZER OLAYI NEDİR?

Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan PKK/KCK mensubu İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.