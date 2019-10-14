Irmak kenarındaki yangın büyümeden söndürüldü

14.10.2019 16:18

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarındaki arazide çıkan yangın, orman ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. 2 gün önce de aynı yerde çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü, yangında 4 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesi Manavgat ırmak kenarı halı saha arkasındaki bölgede yangın çıktı. Boş tarım arazisinden başladığı belirlenen yangında ırmak kenarında bulunan kamışlık alan, palmiye ağaçları ve bazı meyve ağaçları zarar gördü. Yangının ortasında kalan arı kovanları da yangından zarar gördü.



Yangın söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 Arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimine bağlı 2 itfaiye aracı katıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimi görevlileri 2 gün önce aynı yerde yangın çıktığını, büyümeden söndürüldüğünü belirterek, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını dile getirdiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA