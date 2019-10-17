İranlı futbolcu Suriye operasyonuna destek veren sosyal medya paylaşımından dolayı ceza aldı

İranlı futbolcu Suriye operasyonuna destek veren sosyal medya paylaşımından dolayı ceza aldı

İran'ın Tebriz kentinde Azerilerin takımı olarak bilinen Traktör Futbol Kulübü'nün formasını giyen Mehdi Babri'ye sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen paylaşımından dolayı ceza verildi.

17.10.2019 17:12
İranlı futbolcu Suriye operasyonuna destek veren sosyal medya paylaşımından dolayı ceza aldı

İran'ın Tebriz kentinde Azerilerin takımı olarak bilinen Traktör Futbol Kulübü'nün formasını giyen Mehdi Babri'ye sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen paylaşımından dolayı ceza verildi.


Azeri kökenli olduğu belirtilen Babri, instagram hesabından Türk bayrağı altında dua eden asker görüntülerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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