İran lideri Ruhani'den protesto açıklaması: Masumlar serbest bırakılsın
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İran lideri Ruhani'den protesto açıklaması: Masumlar serbest bırakılsın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzine yapılan zamların ardından başlayan gösterilerde tutuklanan masum ve silahsız kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

04.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:58
İran lideri Ruhani'den protesto açıklaması: Masumlar serbest bırakılsın

, benzine yapılan zamların ardından başlayan gösterilerde tutuklanan ve silahsız kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.


Ruhani, televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Benzine yapılan zam dolayısıyla gösteri yapan masum ve silahsız kişilere dini ve İslami merhamet gösterilmeli ve onlar serbest bırakılmalı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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