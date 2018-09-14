İran'da Cuma İmamından Savaş Çığırtkanlığı

İran'ın başkenti Tahran'ın geçici cuma imamı Hüccetülislam Kazım Sadıki, cuma hutbesinde "Suriye'nin İdlib ilindeki sivillerin de hedef olacağı savaşa yönelik" kışkırtıcı açıklamalarda bulundu.

Sadıki, cuma hutbesinde adeta savaş çığırtkanlığı yaparak, "Suriye'nin cesur ordusu İdlib'e saldırmaya ve ABD'nin bu ülkedeki son üssünü ortadan kaldırmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin İdlib ilindeki sivillerin de hedef olacağı savaşa yönelik kışkırtıcı söylemlerine devam eden Sadıki, "teröristler" şeklinde nitelediği "muhaliflerin son kalesinin ortadan kaldırılarak bölgenin teröristlerin şerlerinden kurtulacağını" söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Esed rejiminin kimyasal saldırılara ilişkin kötü sabıkasına rağmen rejimin kimyasal silaha sahip olmadığını öne süren Sadıki, "Suriye'nin güçlü ordusu İran güçleriyle birlikte teröristleri ezecek." ifadesini kullandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilini Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirmeyi planlıyor. Rejim ve Rus savaş uçakları geçen hafta İdlib'de sivil yerleşimlere ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırılar düzenlemişti.