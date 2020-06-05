iPhone 13 Maket Videosu Yayınlandı Apple'ın 2021 yılında tanıtacağı iPhone 13 modelinin maket videosu yayınlandı. iPhone 13 maket videosu ile birlikte cihazın tasarımı ortaya çıktı.

Apple'ın 2021 yılında tanıtacağı iPhone 13 modelinin maket videosu yayınlandı. iPhone 13 maket videosu ile birlikte cihazın tasarımı ortaya çıktı. Gelin hep beraber yayınlanan iPhone 13 maket videosuna yakından bakalım.

iPhone 13 Maket Videosu Paylaşıldı

Bu sonbaharda Apple'ın dört yeni iPhone modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Pek çok sızıntı ve rapor, dört iPhone 12 modelinin hepsinin OLED ekranlara, 5G desteğine ve daha hızlı bir işlemciye sahip olacağını öne sürdü. Şimdi ise iPhone 13'ün tasarımı hakkında yepyeni bir sızıntı geldi.

Mac Otakara iPhone 13 maket videosu yayınladı. Yayınlanan videoda iPhone 13'ün 5.5 inç ekran ile geleceği söylenmekte. Tasarımın Alibaba kaynaklarından geldiği de videoda bahsedilmekte. iPhone 13'te çentik olmayabilir.

Videoda yine cihazın Lightning bağlantı portu yerine Type-C bağlantı portu ile geleceği söylenmekte. Apple'ın yeni modellerinde Type-C bağlantı portunun olacağı pek çok sızıntıda yer bulmuştu. iPhone 13, Type-C portuna sahip olabilir. Hemen aşağıdan iPhone 13 maket videosunu izleyebilirsiniz.

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