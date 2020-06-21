HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyor

Zonguldak'ta yaşayan 40 yaşındaki Hasan Basri Yavuzarslan, internette gördüğü kamp sobasının birebir aynısını imal etti.

İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyor
21.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:36

Zonguldak'ta yaşayan 40 yaşındaki Hasan Basri Yavuzarslan, internette gördüğü kamp sobasının birebir aynısını imal etti. Yavuzarslan'ın odun ateşi tutkusu nedeniyle imal ettiği kamp sobası için çevresinden adeta sipariş yağdı.

Kilimli ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 40 yaşındaki Hasan Basri Yavuzarslan, odun ateşi tutkusu nedeniyle yeni bir şeyler öğrenmek için internette gezinmeye başladı. Japonların geliştirdiği kamp sobasını fark eden Yavuzarslan, sobanın birebir aynısını yapmayı başardı.

Odunla yaktığı mini sobanın kullanışlı olduğunu gören çevresi ise Yavuzarslan'a adeta sipariş yağdırdı. Sobanın prototipini yapmayı başaran Yavuzarslan, siparişler nedeniyle üretime geçmeye başlayacağını aktardı. Yavuzarslan, "İnternette gezinirken Japonlar yapmış. Gördüm, ilgimi çekti. Ben de yapmayı başardım. Yaptıktan sonra da herkes sipariş vermeye başladı. Yavaş yavaş imalatını yapacağım. Türkiye'de şu an yapanı görmedim. Ama yavaş yavaş gelir. Pikniğe, denize gidenler için semaver gibi. Bu onlardan daha masrafsız. Çevreye de çok fazla duman yaymıyor. Biraz daha farklı şeyler düşünüyorum. Çay demlenebilir, yemek yapılabilir. Tüpe gerek kalmayacak. Kibrit, kağıt ve oduna ihtiyaç var" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Ekonomi
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip Ekonomi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Ekonomi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi Ekonomi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü Ekonomi
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Ekonomi
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Adem Büyük Caner Erkin Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:49:40. #1.14#
title