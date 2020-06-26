İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım ANTALYA'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney (22), Burdur'da durduruldu.

'Dur' ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım

ANTALYA'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney (22), Burdur'da durduruldu. Polisin 'dur' işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Hatalıyım, özür dilerim" dedi.

İstanbul'da yaşayan Mehmet Efe Öney, Antalya'dan satın aldığı motosikletile seyir halindeyken Bucak Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Öney, İnsuyu mevkiindeki Burdur Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına da uymayarak yoluna devam etti. Öney, Burdur girişi Antalya Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu.

Bucak'ta trafik polisinin 'dur' işaretini motorun süratinden dolayı fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Mehmet Efe Öney, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Yapılmaması gereken bir şeydi" dedi.Öney'e, motosikletinin plakası katlanabilir şekilde olduğu için 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı. Motosiklet eksikliklerinin giderilmesi için otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Polis ekipleriPolislerin Motor sürücüsü ile konuşmaları Ceza yapılmasıMotosikletDetay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Hanımağa'ya asansör şoku

DENİZLİ'de deve güreşleri ve yağlı güreşlerde 20'ye yakın ağalığı bulunan çevresinde, 'Hanımağa' olarak tanınan Zekiye Çelebi, yaşadığı 8 katlı apartmandaki kullanıma kapatılan asansörün parçalarının çalındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde yaşayan ve medyumluk yapan Zekiye Çelebi, geçen nisan ayında kaldığı apartmanın yöneticisi oldu. Çelebi, yönetici seçilmesinin ardından asansör dairesini kontrol etmek için 8 katlı apartmanın çatı bölümüne çıktı. Kullanıma kapalı olan asansörün kumanda panosunda bulunan ana kart ve motor sürücülerinin yerinden söküldüğünü gören Çelebi, polise gidip, şikayetçi oldu.Apartmanlarındaki asansörün, yapan firmaya ödenmeyen borçlar nedeniyle kullanıma kapatılı olduğunu belirten Çelebi, "Apartmanımız 40 yıllık bir bina. Geçtiğimiz yıllarda 20 bin lira karşılığı buraya asansör yapıldı. Bir kaç daire sahibi gereken parayı ödemeyince şirkete borcumuz kaldı. Asansörümüz bozuk değildi. Parasını alamadığı gerekçesiyle firma icra yoluyla asansörü kapattı. Biz borcu tamamlayıp asansörü tekrar kullanıma açtırmak istiyorduk. Bu yıl ben yönetici olarak seçildim. Asansör dairesine çıktığımda önemli parçaların söküldüğünü gördüm. Gördüklerim karşısında şok oldum. Suç duyurusunda bulundum" dedi.'YAPILAN VİCDANSIZLIK'Apartmanda yaşayanların asansörün kapalı olması nedeniyle merdivenleri kullanmak zorunda olduklarına dikkati çeken Çelebi, "Bu yapılan vicdansızlık. Asansörün hiçbir önemli parçası kalmış. Asansör kullanılamıyor diye apartmanda kimse kalmadı. 21 dairesi bulunan apartmanda sadece 5 aile yaşıyoruz. Çok mağdur olduk. Bu parçaları kim aldıysa davacı ve şikayetçiyim. Herkes zaten yeterince para döktü. Şu an yeniden yaptırmaya kimsenin gücü yok. Asansörümüze elini uzatan kişiler bu yaptıklarından utansın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Apartmandan görüntüler-Sökülen asansör parçalarından görüntüler-Kablolardan detaylar-Asansör panosundan görüntüler-Zekiye Çelik'ten detay görüntüler-Zekiye Çelik ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bacakları bağlanan koç, çöp konteynerinde ölüme terk edildi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çöp konteynerinde, çuval içinde bacakları bağlanmış koç bulundu. Ölüme terk edilen koçun, kayıtlarda 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü belirlendi.Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi 116 Sokak'ta, dün saat 09.45 sıralarında, bir kişi çöp konteynerindeki bir çuvalın hareket ettiğini fark edip, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki çuvalda, bacakları bağlanmış halde ve nefes almakta güçlük çeken bir koç ile karşılaştı. Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen koçun, karın bölgesinden darbe aldığı ve arkada bacaklarının tutmadığı belirlendi. Tedavi altına alınan 4 yaşındaki koçun, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. İhbar üzerine, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yatığı incelemede, koçun kulağındaki küpeden; 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü ortaya çıktı.Durumu haber alarak Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Bu olay için, sadece 'Sözün bittiği yerdeyiz' diyebiliriz. Bir canlıya bunu yapmışlar. Dünyanın incisi dediğimiz güzide turizm merkezi Marmaris'te daha önce çöp poşetinde konteynere atılmış yavru keçi ve kedi de bulmuştuk. Ne yazık ki çok üzücü bir durum bu. Ölmek üzere olan hasta bir koçu alıp, çuvala koyarak vahşice konteynere atmışlar. Bu yapılan insanlığa sığmaz" dedi.Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift de koçun sahibinin tespitine çalışıldığını ancak şu ana kadar bulunamadığını söyledi. Koçun tedavisinin sürdüğünü belirten Zift, "Ancak, sağlık durumu iyi değil. Umarım müdahalelerimizle iyileşir ve daha önce bulduğumuz bir koyun gibi iyileşir ona da severek bakarız" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, koçun çuval içinde ölümü terk edildiği konteynerin bulunduğu sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndan görüntü-Koçun görüntübü-Kurtarılan koçun yanında Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız ile röp.-Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ile röp.-Koçun çöp konteynerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), annelik sevinci yaşadı. Kadavradan alınan rahimle Derya Sert, 4 Haziran'da, Ömer adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, saat 11.00'de düzenleyecekleri basın toplantısıyla elişmeleri duyuracak.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Balçıkla kaplanan Dipsiz Göl, tel örgüyle çevrildi GÜMÜŞHANE'nin Taşköprü Yaylası'nda define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviyesi yapılan Dipsiz Göl'ün tabanı balçıkla kaplandı. Gölün tehlike oluşturması üzerine çevresi tel örgüyle çevrildi. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Gölün altı balçık olduğu için göle giren birinin çıkamama riski var" dedi.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, geçen yıl 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarma ekipleri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

EYLEM PLANI HAZIRLANDIKazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline döndürülmesi için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı. Çalışmalar, Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütüldü. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma gerçekleştirildi.

TEL ÖRGÜLÜ ÖNLEM ALINDIDefine kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl, kış aylarında biriken ve buz tutan karın erimesi ile su tutmaya başladı. Yayladaki doğal kaynaktan 200 metre uzunluğundaki borularla su takviyesi yapılan gölde, su seviyesi 2 metreye ulaştı. Canlı yaşamın geri dönmeye başladığı gölün tabanı balçıkla kaplandı. Bunun üzerine tehlike oluşturan gölün çevresi tel örgüyle çevrildi. Gölün yaklaşık 1 ay daha takviye su verilerek dolması bekleniyor.

'SU TAKVİYESİ OLMAZSA GÖL KURUYABİLİR'Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, define kazısıyla boşaltılan Dipsiz Göl'ün yaşı itibarıyla ekolojik anlamda çok önemli bir göl olduğunu belirterek, "Kapalı ve teması olmayan özel bir göldü. Bilim insanları orayı ciddi bir şekilde inceleyemeden kayboldu. Bir tahribat yedi ve bu saatten sonra gölün ekolojik sisteminden daha çok peyzaj güzelliğiyle oradaki halkın gözündeki değerini korumak gerekiyor. Gümüşhane Valiliği şu anda bunu yapmaya çalışıyor" dedi.

'GÖLE GİREN KİŞİNİN ÇIKAMAMA RİSKİ VAR'Valiliğin başlattığı peyzaj çalışmasının sürdüğünü anlatan Erüz, "Gölün su tutması ve su sızdırmaz hale getirmek için killi toprak kullanıldı. İnsanlar girmesin diye gölün etrafı tel örgüyle çevrildi. Gölün altı balçık olduğu için göle giren birinin çıkamama riski var. Yeni bir oluşum olduğu için su tutmama riski var. Çünkü kil henüz daha oturup zemindeki gözenekleri kapatmadığından sızdırma oluyor. Bu nedenle de yakın çevreden su desteği vermek suretiyle gölün devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Göl doğal su tutmaya başladığında kendi sistemini oluşturacak. Şu anda bir desteğe ihtiyacı var, eğer destek olmazsa kuruma riski var" diye konuştu.Gümüşhane'den gelen Tuba Saraç, gölü haberlerden çok sık duyduğu için merak edip geldiğini anlatarak, "Sis olmasına rağmen muhteşem bir manzara var. Doğasıyla havasıyla çok güzel, gölün etrafı tel örgülerle çevrilmiş. Koruma amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Göl umarım turizme kazandırılır" dedi.

'TURİZME KAZANDIRILMALI'Yöre sakini Cemil Ural ise Dipsiz Göl'ün akarı olmadığını, doğal yollarla beslendiğini belirterek, "Gölün kıyılarında piknik yapan birçok vatandaş olurdu. Define kazısıyla gölün tahrip olması kötü bir olaydı. Biz sonbaharda göç ettikten sonra kazı başladı. Gölün eski haline gelmesi için çalışmaların devam ettiğini biliyoruz, inşallah göl eski haline gelir" diye konuştu.

Hayati Koç da, "Bozulan bir şeyi eski haline getirmek zor. Eski haline geleceğini tahmin etmiyorum. Eğer eski haline gelirse orası turizme kazandırılmalıdır. Göl turizme kazandırılırsa bölgemiz için çok güzel olur" dedi.

Kaynak: DHA