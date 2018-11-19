İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt İran'a Gidiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'a gidiyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hunt'ın, bugün gerçekleştireceği ziyarette muhataplarıyla nükleer anlaşmanın geleceği, İran'ın bölgesel çatışmalardaki rolü ile ülkede tutuklu İngiliz vatandaşlarının durumunu ele alacağı bildirildi.

Aralarında İranlı mevkidaşı Cevat Zarif'in de olduğu üst düzey yetkililerle bir araya gelecek Hunt'ın, ülkesinin nükleer anlaşmaya bağlılığını vurgulayacağı kaydedildi.

Görüşmelerde Avrupa'nın, İran'a nükleer anlaşma dolayısıyla uygulanan yaptırımları bertarafa yönelik gayretlerinin de ele alınacağı belirtildi.

Yemen

Hunt'ın görüşmelerde İran'ın Yemen'de Husilere balistik füze ve silah temin ettiğine ilişkin Birleşmiş Milletler raporlarından duyduğu kaygıyı dile getireceği aktarılan açıklamada, "Bu, istikrarsızlaştırıcı ve çatışmayı sona erdirmeye dönük diplomatik gayretlere karşıdır. Bu noktada bütün ülkelerin, BM Özel Temsilcisi'nin tarafları Stockholm'de müzakere için bir araya getirme gayretlerini desteklemelidir." ifadelerine yer verildi.

Hunt'ın İran temasları, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana bu ülkeye Batılı bir ülkeden yapılan ilk dışişleri bakanı düzeyindeki ziyaret olacak.

Yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti. ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi de bu ay devreye girmişti.

AB, ilk yaptırım paketinin açıklanmasının ardından "ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören özel ticari mekanizma kurulacağını ve böylelikle Avrupalı ekonomik aktörlerin yaptırımların etkisinden korunacağını" bildirmişti.