İngiltere'de son 24 saatte 44 bin 104 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 44 bin 104 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 44 bin 104 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 44 bin 104 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 563 bin 6'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 44 bin 104 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 563 bin 6'ya yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 bin 104 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 563 bin 6'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 73 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 896'ya yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 39 bin 35 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 388 bin 744 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 161 bin 279 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 36 milyon 404 bin 566 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.

İngiltere İşçi Partisi Başkanı Starmer kendini karantinaya aldı

İngiltere İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer, çocuklarından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı. İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada, Starmer'ın günlük olarak Covid-19 testi yaptırdığı ve bugün sabah saatlerinde test sonucunun negatif çıktığı belirtildi. İşçi Partisi, yine de Starmer'ın bugünden itibaren hükümetin belirlediği kurallara uygun olarak kendisini karantinaya alacağını belirtti. Böylelikle Starmer, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana 4. kez kendini karantinaya almış oldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Javid ile temaslı olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Pazar gününden bu yana karantina uygulamaya devam ediyor. Başbakan Johnson, bakanlarla olan görüşmelerini uzaktan sürdürüyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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