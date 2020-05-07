İmamoğlu'na tehdit maili soruşturması: Sanığa tahliye kararı (1)
07.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:58
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Tuna Görgünoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Tuna Görgünoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
Kaynak: DHA