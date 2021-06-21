İlimiz İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
Meteorolojiden alınan bilgilere göre; ilimiz ve çevresinde 22 Haziran 2021 Salı günü öğle saatlerinde başlayıp saat 18. 00'e kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre; ilimiz ve çevresinde 22 Haziran 2021 Salı günü öğle saatlerinde başlayıp saat 18. 00'e kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre