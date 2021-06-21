İlimiz İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre; ilimiz ve çevresinde 22 Haziran 2021 Salı günü öğle saatlerinde başlayıp saat 18. 00'e kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.