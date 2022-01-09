Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Haberler
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

KASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Cahit Müderrisoğlu, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'na Samsun'dan geldiğini söyledi.

Kayak merkezini çok beğendiğini anlatan Müderrisoğlu, "Bugün hava rüzgarlı ve sisli, buna rağmen çok güzel. Biz Erzurum, Kayseri gibi kayak merkezlerini de dolaşıyoruz. Buradaki bütün pistleri gezemedik ama manzarası ve ağaçlar çok güzel." dedi.

Öte yandan etkili olan yoğun sis nedeniyle kayakseverlerin zor anlar yaşadığı gözlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kayak merkezinde ekipler, kaza yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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