"İklim değiştiren" Demirkapı Tüneli, Romalıların kullandığı 2400 yıllık güzergahı yeniden canlandıracak

Antalya ile Konya arasında yapımı süren ve trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolu, 8 asırdır kullanılmayan güzergaha hayat verecek.

Antalya ile Konya arasında yapımı süren ve trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolu, 8 asırdır kullanılmayan güzergaha hayat verecek.

Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce yapımına 2013'te başlanan Demirkapı Tüneli ve 67 kilometrelik yol projesinde sona geliniyor.

Fiziki çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığı 5 bin metrelik çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli, hizmete girmesiyle Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergahı sağlayacak.

Trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak Demirkapı Tüneli, adını zirvesindeki tarihi "Demirkapı" geçidinden alıyor.

Bugüne kadar gelen, Roma dönemine ait yaklaşık 4 kilometrelik döşeme yol ve geçit, mil taşı ve sunaklarıyla geçmiş döneme ışık tutuyor.

Yaklaşık 1800 metre yüksekten vadiye inen kıvrımlı döşeme yol, bozulmamış mimarisiyle görenleri etkiliyor.

Proje kapsamında tehlikeli araçların geçişi için çalışmanın devam ettiği 12 kilometrelik servis yoluna paralel antik döşeme yolun güzergahı, yeniden hayat bulacak.

"Osmanlı döneminde terk edilmiş"

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Kunduracı, AA muhabirine, projenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için büyük önem taşıdığını söyledi.

Tünel inşasının yapıldığı Akdağ üzerindeki yaklaşık 4 kilometrelik döşeme yolu Roma, Bizans ve Selçukluların da kullandığını bildiren Kunduracı, şöyle konuştu:

"Döşeme yolun aslında birkaç güzergahı var. Ana güzergahtaki yolu Anadolu Selçukluları da ticari yol olarak aktif kullanmış. Doğudan gelen ticari mamul ve malları, Antalya limanına indirilmesi için bu yolun ıslah edildiği anlaşılıyor. Konya-Antalya arasında ihya edilen rehabilite edilen yol. Selçuklularca oldukça önemli. Bu yol, Osmanlı döneminde terk edilmiş. Osmanlı döneminde kentleşme hızla yaşandığı için bu yollar önemini kaybetmiş."

"2400 yıllık yol yeniden ihya ediliyor"

Kunduracı, projenin bölgenin sosyoekonomik yapısına büyük katkı sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2400 yıllık yol yeniden ihya ediliyor. Tarihi bir yol var. Doğal yol varken neden yeniden bir daha yol açalım, niye bir düzlükte, vadide köprü yapalım? Bu proje tarihi yolu ihya etmektir. Devletin burada yaptığı bir yenilik var. Dönemin gerekliliği olarak kayalar oyularak taşlarla döşenerek yapılan yol, tepe günümüzde tünelle geçilecek. Tünelin Eynif Ovası tarafından girişinde Selçuklu kervansarayı var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan