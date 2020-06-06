İkinci elin lideri Renault!
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İkinci elin lideri Renault!

Mayıs ayında Koronavirüs salgınının az da olsa kontrol altına alınmasıyla birlikte üretimlerine ara veren otomotiv sektörü, kademeli olarak üretimlerine tekrardan başladı.

İkinci elin lideri Renault!
06.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:08

Mayıs ayında Koronavirüs salgınının az da olsa kontrol altına alınmasıyla birlikte üretimlerine ara veren otomotiv sektörü, kademeli olarak üretimlerine tekrardan başladı.

Türkiye'de sıfır km araç stoklarındaki sıkıntıların da etkisi ile 2. el otomotiv piyasası hareketlenmeye başladı.

Türkiye'nin önde gelen 2. el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Mayıs ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı.

Mayıs ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri,  km. değerleri gibi temel verilere göre analizi şöyle:

En çok ilan verilen kategoriler

arabam.com'daki ilanların yüzde 74'ünü otomobiller oluşturuyor. Nisan ayında Motosiklet kategorisindeki ilanların oranı yüzde 4 iken, Mayıs ayında yüzde 2'ye düştü. Diğer kategorisinde yer alan tarım araçları da bu dönemde 2. el piyasasında hareketli günler geçiren araçlar arasında.

Renault liderliği kimseye kaptırmıyor

Nisan ayının lideri olan Renault markası 2.el ilanlarda Koronavirüs sonrası iyileşmelerle beraber yüzde 3 bir yükseliş yaşayarak Mayıs ayında da yüzde 17 oranıyla liderliği kimseye kaptırmıyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot, BMW ve Honda markalarına ait modeller izliyor. Nisan ayında Mercedes – Benz 2.el ilanları arasında ilk onda yer alırken, Mayıs ayında yer almıyor. Mercedes – Benz ilanlarının yerine BMW'nin, Mayıs ayında yeniden ilk 10 içerisinde yer aldığı gözlemleniyor.

Mayıs ayında Opel Astra liderliğe ortak oldu

İlanlara model özelinde bakıldığında Nisan ayında en fazla ilanın Renault Clio modeline ait olduğu gözlemlenirken, Mayıs ayında ise en fazla ilan verilen modeller aynı oranla Renault Clio ve Opel Astra oldu. Nisan ayında Opel Astra ilanlarının oranı %4 iken, Mayıs ayında %5 oranıyla liderliğe ortak oldu.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Mayıs Ayı Oranları

arabam.com'da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en yüksek oran Nissan Qashqai'nin. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan modelleri izliyor. Bu ayın sıralaması geçtiğimiz ayın sıralamasıyla aynı.

Mayıs ayında 2016, 2015 ve 2012 yılı araçlar tercih ediliyor

Nisan ayında en fazla ilan verilen model yılı yüzde 9 oranıyla 2016 olurken Mayıs ayında ise yüzde 8 oranlarıyla 2016, 2015 ve 2012 yılları oldu.

Motor hacmine göre ilanların dağılımı

Motor hacmi ne kadar büyükse aracınız o kadar güçlü demektir. Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarıda arttığı için 1.4 ve 1.6'lık motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Nisan ayında 1.4 ve 1.6'lık motorların ilan oranları %57 iken Mayıs ayında ise %1'lik bir düşüş yaşayarak %56 oranıyla yine en çok tercih edilen motor hacmi oldu.

Fiyata göre ilanların dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı %38 oranıyla 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki araçlar yer alıyor. Geçtiğimiz Nisan ayına göre araç fiyatlarında artış yaşandığı gözlemleniyor.

Şanzıman tipine göre ilanların analizi

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Zira, Türkiye otoparkındaki araçların oranına baktığımızda da en büyük pay, manuel şanzımanlı araçlara ait. arabam.com

Mayıs ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı aşağıdaki gibi:

Yakıt tipine göre ilanların oranları

2020 Mayıs ayı arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel motorların oranı %46 ile birinci sırada yerini alıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Koronavirüs sonrası benzin fiyatların düşmesi ile benzinli araçlara talep artışı yaşansa da Mayıs ayında benzinli araçlara olan talep yine düştü. Nisan ayında benzinli araçların ilan oranları %33 iken Mayıs ayında ise %31'e düştü.

Kilometresi yüksek araçlara talep yüksek

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. İlanlarda yer alan araçların model yıllarının ağırlıklı olarak 2011-2016 arasında olmasının da etkisi ile verilen ilanların km'si 50 bin km ile 300 bin aralığında görülüyor. Araç fiyatlarının artmasıyla kilometresi yüksek araçlara talep artıyor.

Özetle; 2020 yılı Mayıs ayında en fazla otomobil ilanı verildi ve ilanların dominant markası Renault, modeli ise Renault Clio ve Opel Astra oldu. Motor hacmi 1.4 ve 1.6 olan araçların satışa sunulma oranı yüksek. İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. İlanlarda 2016,2015 ve 2012 yılı modeller ön planda gözüküyor. Ayrıca en fazla ilan 50-100 bin TL aralığındaki araçlar için verilmiş.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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