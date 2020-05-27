İki hafta önce aldığı otomobil, kontağı çevirmesiyle alev aldı
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İki hafta önce aldığı otomobil, kontağı çevirmesiyle alev aldı

Antalya'da bir maket çalışanının 2 hafta önce aldığı otomobil, tam çalıştırılacağı sırada alev aldı.

İki hafta önce aldığı otomobil, kontağı çevirmesiyle alev aldı
27.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:30

Antalya'da bir maket çalışanının 2 hafta önce aldığı otomobil, tam çalıştırılacağı sırada alev aldı. Sürücü kendisini dışarıya zor atarken, park halindeki otomobili mahalleli evlerinden çektikleri hortumlarla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markette şef olarak çalışan Hidayet A., 2 gündür park halindeki 45 C 0708 plakalı otomobilini çalıştırıp iş yerine gitmek istedi. Hidayet A.'nın otomobiline binip kontağı çalıştırmasıyla birlikte birden araç motor kısmından alev almaya başladı. Sürücü kendini dışarıya zor atarken, bir anda alevlerin kapladığı aracı söndürmek için mahalleli seferber oldu. Kimi mahalleli evlerinden kaplarla su getirdi, kimisi evlerinden çektikleri hortumlarla aracı söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili söndürdü. Mahalleli, evlerinden getirdikleri bir bardak suyu ikram ederek sürücü Hidayet A.'yı teskin etmeye çalıştı.

"4'üncü kattan bile su tutan oldu"

Olayın görgü tanıklarından Meral Doğan, "Arabaya biner binmez duman çıkmaya başladı. Balkonda oturuyordum su getirmeye çalıştım. İtfaiyeyi aradılar. Su sıktık ama bir patlama oldu o an. Mahalledekiler bir taraftan hortum getirdi, bazıları kaplarla su getirdi. 4'üncü kattan bile su tutan oldu. Herkes elinden geleni yaptı" dedi.

Hidayet A.'nın aracını 2 hafta önce satın aldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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