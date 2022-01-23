Iğdır'da sokağa terk edilen pitbull, hayvan bakım merkezine götürüldü

Iğdır'da sokağa terk edilen pitbull cinsi köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da sokağa terk edilen pitbull cinsi köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde, yasaklı ırklardan olduğu belirlenen pitbull cinsi köpeği gören jandarma ekibi, durumu DKMP Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gelen ekipler, köpeği bulunduğu yerden alıp sağlık durumunu kontrol etti.

Ardından kafese bırakılan köpek, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.