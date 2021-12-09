1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Pkk terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 188'e yükseldi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet