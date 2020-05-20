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Huawei ve Yandex'ten Türkiye'de iş birliği

Huawei ile Yandex arasında yapılan iş birliği kapsamında Huawei Mobil Servislerine (HMS) sahip cihazların Huawei internet tarayıcısında ve ana ekranda yer alan arama çubuğunda varsayılan arama motoru Yandex oldu.

Huawei ve Yandex'ten Türkiye'de iş birliği
20.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:42

Huawei ile Yandex arasında yapılan iş birliği kapsamında Huawei Mobil Servislerine (HMS) sahip cihazların Huawei internet tarayıcısında ve ana ekranda yer alan arama çubuğunda varsayılan arama motoru Yandex oldu.

Huawei açıklamasına göre, teknoloji sektörünün iki büyük şirketi Yandex ve Huawei, iş birliğine imza atarak güçlerini birleştirdi.

Anlaşmaya göre, Türkiye'de ve Rusya'da, yeni dönemde HMS'ye sahip tüm yeni ve mevcut cihazlarda Yandex'in arama teknolojileri varsayılan olarak yer almaya başladı.

Huawei internet tarayıcısında ve ana ekranda yer alan arama çubuğunda varsayılan arama motoru olarak Yandex sunuluyor.

Öte yandan, Huawei cihazlarının "AppGallery" uygulama mağazasında, Yandex'in Türkiye'de de kullanıcılara hizmet veren harita, navigasyon, e-posta gibi tüm uygulamalarına da erişilebiliyor.

"İş birliğine imza atmaktan çok mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, Türkiye'nin Huawei Mobil Servisler ekosistemini ve dünyanın 3'üncü büyük uygulama mağazası AppGallery'i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu bağlamda, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Yandex'in uygulamalarının Huawei'nin resmi uygulama mağazası AppGallery entegrasyonunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Türkiye ekibimiz HMS ekosistemini geliştirmek ve bu sayede tüm kullanıcıların taleplerini karşılamak için hızlıca yol alıyor." ifadelerini kullandı.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt da Yandex olarak 2011'de giriş yaptıkları Türkiye arama motoru pazarında ayda 10 milyonun üzerinde tekil kullanıcıya arama hizmeti sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tecrübenin bir sonucu olarak teknoloji alanında, Huawei gibi dünya akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri ile bu iş birliğine imza atmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. İş birliğimizin bir parçası olarak, Huawei'nin uygulama mağazası olan AppGallery'de Yandex'in Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan harita, navigasyon, e-posta, çeviri gibi uygulamalarımızla yer almak üzere gerekli geliştirmeleri de tamamladık."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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