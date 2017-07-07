Hisarcık'ta Beyaz Kiraza Rağbet Arttı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mehmet Örs isimli üretici tarafından yetiştirilen kendine has bir lezzeti olan ve ilçe pazarında kilosu 2,5 TL'den satılan beyaz kiraz büyük rağbet görüyor.



Beyaz kirazın ülkemizde genelde Konya Ereğli'de yetiştirildiğine dikkat çeken kiraz üreticisi Mehmet Örs, "11 yıl önce Hasanlar köyündeki kiraz bahçemde dikimini yaptığım yaklaşık 500 kök Ziraat 0900 cinsi kiraz ağaçlarının arasına dölleyici olarak 40 kök beyaz kiraz ağacı diktim. Bal gibi tadı, kendine has lezzeti ve aroması olan beyaz kirazdan reçel ve komposto yapmak isteyen vatandaşların taleplerine yetişmekte zorlanıyorum" dedi. (MA-EFE) - KÜTAHYA