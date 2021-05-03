"Hırsızlık" suçundan serbest bırakıldığı gün cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
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"Hırsızlık" suçundan serbest bırakıldığı gün cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da, "hırsızlık" suçundan serbest bırakıldığı gün bir otomobilden cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da, "hırsızlık" suçundan serbest bırakıldığı gün bir otomobilden cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde bekleyen bir otomobildeki cep telefonunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin aynı gün başka bir hırsızlık konusundan adliyeye çıkarılan ve serbest bırakılan Y.D. olduğunu tespit etti.

Polis, şüpheli Y.D.'yi Altıntepsi Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheli Y.D. polise verdiği ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, çaldığı cep telefonunu Esenler'de Ö.A.'ya 2 bin 700 liraya sattığını anlattı.

Ekipler, suç eşyasını satın alma suçundan Ö.A.'yı söz konusu telefon ile birlikte yakaladı. Şüpheli Ö.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelinin, camı açık olarak bekleyen araçtaki cep telefonunu çalıp uzaklaştığı anlar görülüyor.

Gözaltında bulunan şüpheli Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Hırsızlık' suçundan serbest bırakıldığı gün cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
'Hırsızlık' suçundan serbest bırakıldığı gün cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
'Hırsızlık' suçundan serbest bırakıldığı gün cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
'Hırsızlık' suçundan serbest bırakıldığı gün cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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