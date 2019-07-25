Hindistan sellerle boğuşmaya devam ediyor

Hindistan'ın Assam eyaletinde geçen haftaki yoğun yağışların sebep olduğu sellerin etkisi halen sürüyor. Assam Afet İdaresi yetkilisi, eyalet genelindeki 3 bin 700 köyde 4 milyon 800 bin kişinin selden etkilendiğini söyledi. Bölgede yağışlar azalmasına rağmen selin etkisi hala devam ediyor. Selden kurtulanlar hayvanlarını da kurtarmak için çalışmalar yapıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA