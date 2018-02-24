Herkes İçin Havacılık Derneği'nden Kan Bağışı Etkinliği

Herkes İçin Havacılık Derneği Samsun İl Başkanlığı üyeleri, kan bağışının önemine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Dernek üyeleri ilk olarak Türk Kızılayı Çiftlik Kan Bağışı Şubesi'ne giderek kan bağışında bulundu. Ardından Türk Kızılayı yeleklerini giyen dernek üyeleri, broşür dağıtarak vatandaşları kan bağışı konusunda bilgilendirdi. Dernek üyeleri, kan bağışına ikna ettikleri vatandaşları Gazi Caddesi'nde bulunan seyyar kan alma aracına yönlendirdiler. Kan bağışına olan ilgi, kısa sürede arttı.

Yaptıkları etkinlik hakkında bilgiler veren Herkes İçin Havacılık Derneği Samsun İl Başkanı Hatice Kübra Dikilitaş, "2015 yılında 'herkes için havacılık' düşüncesiyle kurulmuş bir derneğiz. Samsun'da 170, Türkiye'de ise bin 200'den fazla üyemiz bulunuyor. Ülkemizin bulunduğu zor günlerde insanları kan vermeye sevk etmek ve ihtiyacı olanlara kan ulaştırabilmek için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Şu anda aynı anda Eskişehir, Ankara, İstanbul, Konya, Kocaeli, Samsun ve Kayseri'de kan bağışı için çalışma yürütüyoruz. Bizim bütün üyelerimiz de bugün kan verdiler. Kan verme işleminin ardından vatandaşları kan vermeye teşvik etmek için çalışma sürdürüyoruz. Çok kısa sürede onlarca kişiyi kan bağışlama konusunda teşvik ettik. Organizasyonumuz bu sefer 1 gün sürecek. İlerleyen günlerde tekrar bu tip etkinlikler düzenleyeceğiz. Hedefimiz, 7 ilde de en az 80 ünite kan almak. Umarım kan bağışının önemine dikkat çekebiliriz" dedi. - SAMSUN