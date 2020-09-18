HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380'inci gününde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380'inci gününde Evladı kaçırılan anne Güzide Demir'den oğluna çağrı: "Oğlum orada kardeş kardeşi öldürüyor, kaç güvenlik güçlerine teslim ol" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı...

18.09.2020 20:28 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:32

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380'inci gününde

Evladı kaçırılan anne Güzide Demir'den oğluna çağrı:

"Oğlum orada kardeş kardeşi öldürüyor, kaç güvenlik güçlerine teslim ol"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 380'inci gününe girdi. Diyarbakır'dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir oğluna çağrıda bulunarak, "Hepimiz seni özledik ve senin yüzüne hasret kaldım gel eve, ne yapıyorsun orada? Orada kardeş kardeşi öldürüyor. Kaç oradan güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 380'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir 380 yıl da geçse oğlu gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Çocuğuna hasret kaldığını ve çocuğunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, "Aziz oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Aziz, gel eve orası senin yerin değil. Hepimiz seni özledik ve senin yüzüne hasret kaldım gel eve. Ne yapıyorsun orada? Orada kardeş kardeşi öldürüyor, kaç oradan güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380'inci gününde

Kaynak: İHA

IHA Editörü - SEDAT IRMAK
SEDAT IRMAK
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cimilli İbo Bülent Ersoy Meryem Uzerli
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Vedat Muriqi Eddie Newton
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380'inci gününde - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 20:33:00. #1.15#
title