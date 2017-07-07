Hdp'li Tuğluk'un "Örgüt Yöneticiliğinden" Yargılanmasına Başlandı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tuğluk, avukatları ve HDP'li bazı milletvekilleri ile partililer katıldı.



Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşmada, bazı avukatların duruşma salonuna girişlerde kimlik kontrolü yapılmasına itirazı üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, kontrolün güvenlik amaçlı olduğunu belirtti.



Avukatların bu uygulamaya itirazının devam etmesine duruşma savcısı Aytekin Cenikli, "Savcı Selim Kiraz'ı da avukat kimliğiyle adliyeye giren birisi şehit etmişti." sözleriyle tepki gösterdi.



İddianamenin özetinin okunmasının ardından, savunmasına başlayan Tuğluk, siyaset yaptığını, terör örgütü üyeliğiyle yargılanmasını anlayamadığını belirtti.



HDP'de iki dönem milletvekilliği, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) eş genel başkanlığını yaptığını ve ülke sorunlarının siyasi yollarla çözülmesi için faaliyet gösterdiğini öne süren Tuğluk, siyasi amacının Türkiye'nin bütünlüğünü sağlamak olduğunu iddia etti.



Tuğluk, DTK'nın 2007'de kurulduğunu ve halen çalışmalarına devam ettiğini, illegal bir yapı olmadığını savundu.



Terörist başına "Sayın" diye hitap etti



Tuğluk, DTK tarafından yapılan özerklik çağrısının, devletin bölünmesi amacı taşımadığını, çağrının "demokratikleşme projesi" olduğunu ileri sürdü.



İddianamedeki "PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla çalışma yürüttüğü" suçlamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Tuğluk, "sayın" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Öcalan'ın cezaevinde bulunduğunu ve Öcalan'dan talimat almasının söz konusu olmadığını ifade etti.



Sanık Tuğluk'un savunmasının ardından söz verilen avukatları, mevcut dava ile DTK ile ilgili Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın birleştirilmesi ve Tuğluk'un tahliyesi talebinde bulundu.



Ara karar



Beyanların ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, dosyadaki mevcut delil durumu ve atılı suçun işlendiğine dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle Tuğluk'un tutukluluk halinin devamına, Diyarbakır'da görülen DTK davasıyla birleştirme talebinin yargılamanın hızlı yapılabilmesi için reddine ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.



İddianame



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi. Ankara'dan da yetkisizlik kararıyla Diyarbakır'a iade edilen dosya, uyuşmazlığın çözümü için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, davanın Ankara'da görülmesine karar vermişti.



Karar üzerine dosya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş ve iddianame kabul edilmişti.



İddianamede, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 ayaklı örgüt şeması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen DTK hakkında bilgilere yer verilerek, Tuğluk'un DTK yöneticisi olduğu belirtilmişti.



DTK'nın, Öcalan'ın talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu, DTK yöneticisi Tuğluk'un bu kapsamda PKK'ya yakın yayın organlarına söylemler verdiği, terörist cenazelerine katıldığı ifade edilen iddianamede, Tuğluk'un "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezalandırılması isteniyor.