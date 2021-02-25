HDP'li Dede: "HDP için olan yasaklar AKP için geçerli değil"
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HDP'li Dede: "HDP için olan yasaklar AKP için geçerli değil"

25.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:04
HDP'li Dede:

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, "HDP için olan yasaklar AKP için geçerli değil. Flama, parti bayraklarını şehir merkezinde asmak bize yasakken AKP son yaptığı kongrede şehri boydan boya AKP bayraklarıyla donattı.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, "HDP için olan yasaklar AKP için geçerli değil. Flama, parti bayraklarını şehir merkezinde asmak bize yasakken AKP son yaptığı kongrede şehri boydan boya AKP bayraklarıyla donattı." dedi.

Dede, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'na yönelik "çıplak arama yapılmak istendiği ve darbedildiği" iddiasında bulunarak konuya ilişkin Van Barosu Cezaevi Komisyonunun raporunu okudu.

Hakkari'nin en önemli sorunlarından birinin de yaşam hakkı ihlalleri olduğunu öne süren Dede, "Hakkari'de son yıllarda onlarca insan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bu öldürme olaylarının neredeyse tamamında henüz soruşturma dahi başlamadan mülki idari amirler bunlara bir kılıf bulmaya çalıştı. Sürekli, 'seken kurşun', 'kaçakçı', 'dur ihtarına uyulmadığı' söylendi." diye konuştu.

Hakkari genelinde son 4 yıldır 31 bölgenin Valilik kararıyla düzenli olarak bir aylığına güvenlik bölgesi ilan edilerek yasaklandığını ifade eden Dede, "Hakkari'de 15 günde bir de toplantı ve gösteriler, Valilik tarafından yasaklanıyor. Bu da yetmiyor pandemi gerekçe gösterilerek yasaklar konuluyor. 31 bölge ayda bir yasaklanıyor ve bu da Hakkari coğrafyasının neredeyse tamamının yasak olması anlamına geliyor. Gösteri ve yürüyüş yasağı ile pandemi yasağı kimlere uygulanıyor? Hakkari'de sadece HDP'ye." diye konuştu.

Hakkari'de çifte standart hukuk uygulamalarıyla karşı karşıya olduklarını savunan Dede, "HDP için olan yasaklar AKP için geçerli değil. Flama, parti bayraklarını şehir merkezinde asma bize yasakken AKP son yaptığı kongrede şehri boydan boya AKP bayraklarıyla donattı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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