HDP'li Çepni, "kayyum rektöre hayır" diyen öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi
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HDP'li Çepni, "kayyum rektöre hayır" diyen öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi

10.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:22
HDP'li Çepni,

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Bundan sonra da 'kayyum rektöre hayır' diyen öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Bundan sonra da 'kayyum rektöre hayır' diyen öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kayyumlar her yerde olduğu gibi Boğaziçi'nde de bir bütün olarak kayyum rejimi ortadan kaldırılana kadar mücadelemiz sürecek." dedi.

Çepni, partisinin İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atandığını anımsatarak, "Bu kayyum rektör, AKP teşkilatlarında bilinen birisi. Birçok il ve ilçe örgütünde çalışmış, milletvekili adayı olmuş fakat her nedense saray tarafından en uygun görevlendirme olarak Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görülmüş." ifadesini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler başta olmak üzere "kayyum rektör istemiyoruz" diye eylemlerin başladığını belirten Çepni, eylemlerin bir ayı aşkın süredir devam ettiğini söyledi. Üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin seçim talep ettiğini vurgulayan Çepni, "Son derece demokratik bir taleple öğrenciler tepkilerini ortaya koyarlarken devlet tarafından da bir refleks geliştirildi. Saray ve saraya bağlı bakanlıklar ile bağlı bütün kuruluşlar bu meseleyi bir 'beka' sorunu haline getirdiler." dedi.

"Son dönemlerde görülmemiş düzeyde bir polis işgaliyle şiddetiyle bu eylemler, tepkiler boğulmaya çalışıldı" diyen Çepni, 500'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Çepni, "HDP olarak başından sonuna bugüne kadar bu direnişin yanında olduk, destekçisi olduk. Taleplerin doğrudan taleplerimiz olduğunu ifade ettik. Bundan sonra da 'kayyum rektöre hayır' diyen öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kayyumlar her yerde olduğu gibi Boğaziçi'nde de hem saraya süpürülecekler hem de bir bütün olarak kayyum rejimi ortadan kaldırılana kadar mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "İktidar elbette ki boş durmuyor. Polisiyle yargısıyla medyasıyla susturamadığı öğrencileri değişik yöntemlerle susturmaya çalışıyor. Yeni yol ve yöntemler bulmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Boğaziçi Üniversitesine yeni fakülteler açmaya çalışıyor. Elbette ki derdin gerçekten eğitim öğretim olmadığı çok açık. Burada kendi kadrolarını yaratmak istiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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