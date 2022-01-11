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HD Elazığ Karakoçan FK, antrenmanlara başladı

HD Elazığ Karakoçan FK, antrenmanlara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya kampını yaşanan hava muhalefetinden dolayı erken bitirmek zorunda kalan HD Elazığ Karakoçan FK, yaptığı tek antrenmanla Hacettepe maçı hazırlıklarına Elazığ'da başladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya kampını yaşanan hava muhalefetinden dolayı erken bitirmek zorunda kalan HD Elazığ Karakoçan FK, yaptığı tek antrenmanla Hacettepe maçı hazırlıklarına Elazığ'da başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ara dönem hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştiren ancak Belek'te yaşanan hava muhalefeti nedeniyle kampı erken bitirmek zorunda kalan HD Elazığ Karakoçan FK'da, TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. Haftası'nda oynanacak olan Hacettepe maçı hazırlıklarına Elazığ'da başlanıldı. Pazar günü Antalya'dan ayrılan mavi-beyazlılar, Salı günü itibariyle kendi tesislerinde toplanarak bu maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Metin Akpunar ve yardımcıları refakatinde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan Yunuscan Ergün haricindeki tüm futbolcular katıldı. - ELAZIĞ

HD Elazığ Karakoçan FK, antrenmanlara başladı

HD Elazığ Karakoçan FK, antrenmanlara başladı

HD Elazığ Karakoçan FK, antrenmanlara başladı

HD Elazığ Karakoçan FK, antrenmanlara başladı

HD Elazığ Karakoçan FK, antrenmanlara başladı

HD Elazığ Karakoçan FK, antrenmanlara başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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