Haberler » Spor » Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Spor

Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1

Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 2-1 mağlup etti.

08.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:04
Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1

Alanyaspor, hazırlık maçında takımı KF Tirana'yı 2-1 mağlup etti.


Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına 'te devam eden Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Akdeniz temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Efecan Karaca ve 72. dakikada Djalma Campos kaydetti. Tirana'nın tek golü ise 62. dakikada Michael Ngoo'dan geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler