Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bankaların, kur korumalı TL mevduatlara uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo ihale... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bankaların, kur korumalı TL mevduatlara uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo ihale...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bankaların, kur korumalı TL mevduatlara uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo ihale...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bankaların, kur korumalı TL mevduatlara uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bankaların, kur korumalı TL mevduatlara uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur korumalı TL vadeli mevduat) Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur korumalı TL vadeli mevduat) Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak

 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan...

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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