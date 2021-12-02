Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti

AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tbmm Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti.

Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas...

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kanun Teklifi'ne, Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddeler ihdas...

 Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title