Hayvanat bahçesi müdüründen hayvanlara konser Ukrayna'nın Odessa şehrinde karantina nedeniyle kapalı durumda olan hayvanat bahçesinin müdürü, hayvanat bahçesindeki hayvanlara elektronik org ile konser verdi.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde karantina nedeniyle kapalı durumda olan hayvanat bahçesinin müdürü, hayvanat bahçesindeki hayvanlara elektronik org ile konser verdi.

Odessa Hayvanat Bahçesi Müdürü İgor Belyakov, hayvan kafeslerinin yanına teker teker giderek, hayvanlara, klasik müzik konseri verdi. Odessa Belediyesi'nin kameraya aldığı videoda, hayvanat bahçesi müdürünün, yüzüne maskesini takarak kafeslerin yanı başında elektronik org ile Ludwig Van Beethowen'in besteleri de dahil olmak üzere, çeşitli klasik müzik parçaları çaldığı görüldü.

Ukrayna'da korona virüsüne karşı, 24 Nisan tarihine kadar, ülke genelinde karantina önlemleri alındı ve bu çerçevede, bütün parklar ve eğlence yerleri, ziyaretlere kapatıldı. Yetkililer, karantinanın mayıs ayının ortalarına kadar uzatılabileceğini söylüyor.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısının, önceki güne göre 224 kişi artarak 1892'ye yükseldiği, salgının başlamasından bu yana 57 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin iyileştiği belirtildi.

Kaynak: DHA