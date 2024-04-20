Testten geçemeyen hapı yuttu! Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, hakemlerin yalan makinesine bağlanacağını ve testten geçemeyenlerin hakemlik kariyerlerinin sona ereceğini açıkladı.
Milyarlarca insanın büyük heyecanla takip ettiği futbol dünyasında her geçen gün daha ilginç bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.
HAKEMLER YALAN MAKİNESİNE BAĞLANACAK
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Shevchenko, hakemlerin artık yalan makinesine gireceğini ve testten geçemeyenlerin görev alamayacağını açıkladı.
TESTTEN GEÇEMEYENİN KARİYERİ BİTECEK
Shevchenko, yalan makinesine bağlanan hakemlerden testi geçemeyen olursa hakemlik kariyerlerinin sona ereceğini ifade etti. Ukraynalı eski FIFA hakemi Myroslav Stupar, "Bu, hakemliği daha adil hale getirebilir. Bazen hakemler ile belirli kulüplerin temsilcileri arasında tartışmalar çıkabiliyor, bu nedenle bazı maçlarda bu hakemlerin anlaşmazlığın ortaya çıktığı takımların maçlarını değerlendirmediğini belirtmekte fayda var" dedi.