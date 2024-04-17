- Rusya'nın vurduğu Çernihiv'de can kaybı 17'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi

ÇERNİHİV - Rusya ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentinde gerçekleştirdiği füze saldırısında ölü sayısı 17'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentini füzeyle hedef aldığı saldırının bilançosu artıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının ise 60'a yükseldiği bildirildi. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Saldırı sonucu konutlarda, bir hastanede, bir üniversitede ve onlarca araçta büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.