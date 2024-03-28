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Antalya'da Yabancıların Kiraları Yüksek Bulmasıyla Konut Kira Fiyatları Normale Döndü

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Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yabancı akınına uğrayan Antalya'da yükselen konut kira fiyatları, geri dönüşlerin başlaması ve yabancıların kiraları yüksek bulmasıyla birlikte normale döndü. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Yabancıların gözleri açıldı, fiyatların yüksek olduğunu gördüler" dedi.

2 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı göçünün yaşandığı Antalya'da kira fiyatları fahiş bir şekilde artmıştı. Kentteki özellikle Rus ve Ukraynalı yabancıların, savaşın hızının kesilmesiyle birlikte geri dönüşlere geçmesi, mevcutta kalan yabancıların ise fiyatları yüksek bulmasıyla artış rüzgarı bir anda kesildi.

Pandemide inşaat sektöründeki yaşanan durgunluğun da 2023 yılında tekrar hareketlenmesi, kentte dairelerin artmasına ve fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı.

"Yabancıların gözünü açtı"

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kentin yoğun yabancı göç aldığı dönemde 5-10 bin lira bandından olan kiraların bir anda 30-40 bin lira seviyesine çıktığını kaydetti. İlerleyen süreçte yabancıların fiyatları yüksek bulduğunu kaydeden Çağlar, "İnsanlar buraya yerleştikten sonra gözünü açtı ve fiyatların böyle olmadığını gördü. Fiyatlar yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Savaş bitmedi ancak geriye dönüşler oldu ve Antalya'daki evler fazlalaştı. Pandemi döneminde inşaat sektörü tamamen durmuştu, şu anda ise başladı. 2023 yılında her şey oturdu" diye konuştu.

"2024 yılında kira fiyatları enflasyona göre ilerleyecektir

1 Kasım 2023 tarihinde Bakanlığın aldığı kararla, ilan sitelerine önüne gelen kişilerce ilan konulamamasının da fiyatların düşüşünde etkisi olduğunu aktaran Çağlar, "Her önüne geçen ilana istediği fiyattan koyuyordu ve fiyatları yükseltiyordu. Şu an fiyatlar olması gereken yere geldi. Enflasyona göre devam ediyor, 2024 yılında da enflasyona göre hareket edecektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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