Ukrayna, Rusya'ya Karşı Siber Saldırılar Düzenleyen Bilgisayar Korsanlarına Takdir Ödülü Verdi

Ukrayna Orusu, Rusya'ya karşı siber saldırılar düzenleyen bir bilgisayar korsanları ekibine takdir ödülü verdi.

One Fist (Tek Yumruk) adlı bilgisayar korsanı grubu Rus askeri şirketlerinden bilgi çaldı ve Rus birliklerinin hareketlerini izleyebilmek için kameralara sızdı.

Sertifikalar, modern savaşın ansıl değiştiğini gösteren tartışmalı bir işaret.

Devletlerin sivil bilgisiyar korsanlarını teşvik etmesi konusunda kaygılar gündeme getirildi.

Bu bilgisayar korsanlarından birinin kod adı "Voltage" ve ABD'deki evinden korsan saldırılarını koordine ediyor.

Asıl adı Kristopher Kortright ve Michigan eyaletinden bir bilişim sektörü çalışanı.

53 yaşındaki Kortright, Ukrayna adına sarf ettiği çabanın bir takdir belgesiyle resmen tanınmasından çok mutlu olduğunu söylüyor.

One Fist, sekiz ayrı ülkeden bilgisayar korsanlarından oluşuyor. Bu ülkeler arasında İngiltere, ABD ve Polonya da yer alıyor. Ortaklaşa onlarca siber saldırı düzenlediler ve her birini sosyal medyada kutladılar.

Takdirname "ordunun içim yaşamsal önemdekifaaliyetlerinin gelişimi ve muhafazasına önemli katkıları" için verildi. Ukrayna Hava Saldırı Güçleri Komutanı tarafından da imzalandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Savaşın başlamasından bu yana, Ukrayna gönüllü bilgisayar korsanlarını Rus hedeflerine saldırmaları için tartışmalı bir şekilde teşvik ediyor. Ancak yabancı sivillere resmi takdirnameler göndermek, tartışmalı bir hamle ve zamanın emarelerinden biri olarak görülüyor.

Aralarında İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu birçok ülkede etik bilgisayar korsanlığı için resmi ödül sistemleri var. Ancak bir ülke ilk kez kötücül ve büyük olasılıkla suç oluşturan bilgisayar korsanlıklarını ödüllendirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Ukrayna'da ve Gazze Savaşı'nda sivil bilgisayar korsanlarının kullanımı ve teşvik edilmesi konusunda bir uyarı yayımlamıştı. Kuruluş, Cenevre Sözleşmesi'nde belirlenen savaş kurallarının ruhunu güçlendirmek için bir rehber yayımlamıştı.

Siber Güvenliğin Felsefesi adlı kitabın yazarı Dr. Lukasz Olejnik Ukrayna'nın yabancı bilgisayar korsanlarına verdiği ödülün potansiyel anlamda sorunlu olduğunu söyledi.

Olejnik "Ödüller vermek, asker ve sivil arasındaki çizgileri daha da bulanıklaştırabilir ve hatta ICRC'nin sivillerin çatışma operasyonlarına katılmasının kısıtlanması ve sona erdirilmesi çağrısının altını oyabilir. Uzun vadede böyle bir erozyon tehlikeli" diye konuştu.

Dr. Olejnik ayrıca, siber dünyanın bir operasyon alanı olarak değerlendirilmesinin ve internet üzerinden savaşa herkesin katılabilmesinin "dönemimizin göstergelerinden" biri olduğunu söylüyor.

Takdirnamelerde hangi siber saldırıların en faydalıları olduğu söylenmiyor, ancak Voltage'ın aklında üç muhtemel aday var.

2022'deki işgalin başlangıcında One Fist, aylarca Ukrayna'daki yüzlerce en faydalı güvenlik kamerasının fiziksel ve siber anlamda haritasını çıkarttı. Daha sonra Rus güçlerinin bu kameraları askeri birlikleri gözlemlemek için kullandığı anlaşıldı. Ardından Voltage'ın ekibinin yardımıyla kameralar kapatıldı.

One Fist ayrıca, işgal altındaki Kırım'da bulunan Kerç Köprüsü'nden geçirilen tankları ve ekipmanı buradaki kameralara sızarak listeledi.

Son olarak da Kristopher ve diğer bilgisayar korsanları önde gelen bir Rus silah imalatçısının sistemlerine sızdı ve 100 gigabaytlık özel veriyi çaldı. Ukrayna makamları bu saldırı açıkça kutladı.

Duyuruda "Ukrayna Savunma Bakanlığı'na sevk edilen bilgiler, hem mevcut hem de umut vaat eden askeri gelişmelerin çizimlerini, ölçülerini, patentlerini ve yazılımlarını içeriyor" denildi.

Ukrayna yönetimi ayrıca çalınan verilerin Moskova'ya "büyük bir darbe" olduğunu ve 1,5 mliyar dolarlık bir maliyet anlamına geldiğini söyledi. Ancak bu hesabı nasıl yaptıklarını açıklamadılar.

Ukrayna Savaşı, siber faaliyetlerde bir artışı beraberinde getirdi. Özellikle de Ukrayna'ya destek verenler arasında. Anonymous gibi gruplar Rusya'yı rahatsız edici ve düşük düzeyli siber saldırılarla hedef aldı. Rusya büyük ölçüde bunları savuşturmayı başardı.

Bazı vakalarda, televizyon ve radyo kanalları ele geçirildi, internet siteleri bozuldu.

Rus makamları da, Ukrayna'ya saldırmak için Killnet gibi gönüllü korsan gruplarıyla birlikte çalışmakla suçlandı.

Savaş uzarken, her iki taraftaki gönüllü korsanlık faaliyetleri azaldı. Ancak One Fist Rusya'ya saldırmaya devam etti ve hedef seçiminde giderek artan bir oranda Ukrayna güçleriyle yakın bir işbirliği yaptı.

Oxford Enformasyon Laboratuvarları'nın Genel Müdürü ve düşünce kuruluşu Chatham House'un Siber Politika Günlüğü'nün yazarı Emily Taylor, korsanlara takdirname verilmesinin bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Taylor'a göre bu durum, siber gönüllülerin çatışmalarda nasıl kullanılacağı konusundaki düşünceleri değiştirebilir.

"Hükümetler gerilimin büyümesi ve öngörülemeyen sonuçlar alınması korkusuyla, devlet dışı aktörlerin siber alanda doğrudan hamle yapmasını teşvik etmiyor. Ancak savaş dönemleri sıklıkla olağanüstü teknolojik inovasyon dönemleridir ve Ukrayna Savaşı da bir istisna değil.

"Bazen bu olaylar daha önce tabu görülen meselelerin yeniden değerlendirilmesini beraberinde getirebilir"

Kristopher, ekibinin Ukrayna Ordusu ile güçlü bir ilişki geliştirdiğini söylüyor.

"Onlar bize fikirler yolluyor ve biz de onlar seçenekleri gönderiyoruz. Ancak bize asla herhangi bir yardımda ya da fonlamada bulunmuyorlar. Bence bu bir çikginin aşılması olur" diyor.

Kristopher, askeri bir ödül almanın tartışmalı olduğunu kabul ediyor, ancak Ukrayna adına korsanlık yapmaya kararlı.