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Havza SYDV'den öğrencilere giyim yardımı

Havza SYDV'den öğrencilere giyim yardımı
AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Cengiz Nayman, ilçede 1476 öğrenciye giyim yardımı yapıldığını bildirdi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Cengiz Nayman, ilçede 1476 öğrenciye giyim yardımı yapıldığını bildirdi.

Nayman, yaptığı açıklamada, ücretsiz olarak temin edilen giyim yardımlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonrası eğitimlerine devam eden 1476 öğrenciye ulaştırılmak üzere okul idarelerine teslim edildiğini belirtti.

Kısa sürede içinde kaban, mont, ayakkabı, bot, kazak, pantolon bulunan ve öğrencilerin beden ölçülerine göre hazırlanan yardım paketlerinin hak sahibi öğrencilere teslim edileceğini aktaran Nayman, örnek bağışı dolayısıyla LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri AŞ firmasına teşekkür etti.

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