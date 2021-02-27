Hastalanan köpeğini sırtında veterinere götüren Cemre'ye destek

ORDU'nun İkizce ilçesinde köpeğini sırtına alıp 2,5 kilometre yürüyerek veterinere götüren Cemre Su Türköz (9) için Büyükşehir Belediyesi sürpriz yaptı. Küçük kızın köpeği Pamuk'u sağlık kontrolünden geçiren belediye ekipleri, kulübe ve mama desteği verdi.

İlçeye bağlı Düzpelit köyünde yaşayan Cemre Su Türköz köpeği Pamuk, bir süredir kaşınınca, hastalandığını düşünüp veteriner hekime götürmek istedi. Ancak etkili olan kar yağışı nedeniyle Cemre, ilçe merkezine inemedi. Cemre, geçen günlerde hastalanan bir inek için köye veteriner hekim geldiğini öğrendi. Köpeği Pamuk'u sırtına alan Cemre, karlı yolda ilerleyerek Veteriner Hekim Ogün Öztürk'e ulaştı. Tam köyden ayrılmak üzereyken Cemre ve köpeğini gören Öztürk, hemen çocuğun yanına gitti. Pamuk'u muayene eden ve dış parazit iğnesi vuran Öztürk, Cemre'nin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı. Küçük kızın hayvan sevgisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Cemre'nin bu güzel davranışına kayıtsız kalmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in verdiği talimat üzerine minik kız için harekete geçildi. Cemre'nin evine giden ekipler, Pamuk için kulübe ve mama desteği verirken, veterinerler tarafından da köpeğin sağlık kontrolleri yapıldı. Okul dönüşünde kendisine yapılan sürprizi gören Cemre, destekleri için Başkan Güler'e teşekkürlerini iletti.'BEN DE PAMUK DA ÇOK MUTLU OLDU'Cemre Su Türköz, "Köpeğim hastalanınca köpeğimi sırtıma alarak köyümüze gelen veteriner ağabeyin yanına gittim. O da Pamuk'un tedavisini yaptı. Daha sonra bana destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Pamuk'a kulübe ve mama gönderdi, aynı zamanda tedavisini de yaptırdı. Yaptığı destekten dolayı çok mutlu oldum, Pamuk da çok mutlu oldu. Bana vermiş olduğu destek için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cemre Su Türköz'ün dedesi İdris Türköz ise, "Torunum Pamuk ile çok içli dışlı. Köpeğe aşık diyebiliriz. Onunla oyunlar oynuyor, yemeğini yediriyor, gezdiriyor. Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e torunuma vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK