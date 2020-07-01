Hamas Sözcüsü: İsrail'in işgalci tutumuna, her şekilde cevap verilecek verdiği mülakatta, "Hamas'ın Türk hükümeti ile olan güçlü ilişkilerinden gurur duyuyoruz.



- İstanbul verdiği mülakatta, "Hamas'ın Türk hükümeti ile olan güçlü ilişkilerinden gurur duyuyoruz. İkili ilişkilerin bu denli güçlü olması Türkiye 'nin Filistin davasına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, İkinci Abdülhamid hep Filistin halkının yanında oldu. Türkiye Filistinilerin kalbindeki tek ülke. Türkiye lideri Erdoğan'a da Filistin halkının özgürlüğü için ortaya koyduğu dik duruşu ve yardımlarından dolayı şükranlarımızı sunarız. Şu iyi bilinmelidir ki, Kudüs İslam'a aittir. Orada her zaman hilal var olacak. Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. O çizgiyi aşanlar sonucuna katlanır" diye konuştu.- İstanbul Kaynak: DHA