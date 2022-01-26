Halterde teknik direktör yetiştirme kursu Konya'da açılacak
Türkiye Halter Federasyonu, 5. Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursu'nun Konya'da açılacağını duyurdu.
KONYA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu, 5. Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursu'nun Konya'da açılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "5. Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursu 8-18 Şubat tarihlerinde Konya'da açılacaktır. Kurs için ön kayıtlar e-Devlet spor bilgi sistemi üzerinden 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri