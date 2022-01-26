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Halterde teknik direktör yetiştirme kursu Konya'da açılacak

Halterde teknik direktör yetiştirme kursu Konya'da açılacak

Türkiye Halter Federasyonu, 5. Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursu'nun Konya'da açılacağını duyurdu.

KONYA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu, 5. Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursu'nun Konya'da açılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "5. Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursu 8-18 Şubat tarihlerinde Konya'da açılacaktır. Kurs için ön kayıtlar e-Devlet spor bilgi sistemi üzerinden 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Türkiye, Halter, Konya, Spor, Haber

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